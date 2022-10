PF reabre investigação sobre facada em Bolsonaro e quer ouvir Adélio Bispo de novo

Por acreditarem que existe um mandante da facada em Jair Bolsonaro (PL), ocorrida em setembro de 2018, a Polícia Federal reabriu as investigações sobre o caso e pretende ouvir, nos próximos dias, o autor do atentado, Adélio Bispo de Oliveira. O caso ocorreu em Juiz de Fora (MG), durante a campanha eleitoral do primeiro turno daquele ano.

