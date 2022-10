Moro acompanha Bolsonaro em debate após acusar presidente de interferir na PF

O senador eleito e ex-ministro da Justiça Sergio Moro acompanhou o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) durante o debate na Band, na noite deste domingo (16). Moro deixou o ministério após acusar Bolsonaro de interferir no comando da Polícia Federal, levando à abertura de uma investigação contra o Planalto.

"No primeiro turno, nós tínhamos o nosso candidato, eu defendi o candidato do União Brasil. No segundo turno me coloco claramente: eu sou contra o Lula e contra o projeto de poder do PT que querem voltar à cena do crime. Acho isso inaceitável", disse Moro ao ser questionado sobre a aliança com o presidente.

"Tenho minhas divergências com o presidente Bolsonaro, mas as convergências são ainda maiores", disse ele ao relativizar as divergências com o Presidente.