Lula manda recado para Bolsonaro: 'Se perder, tem que ficar quieto'

"Fátima, todos os dias me fazem essa pergunta [sobre a Tebet em algum ministério]. A Simone é uma mulher de muita qualidade, sabe, ela foi prefeita, senadora, ela pode exercer em qualquer ministério. Qual é o problema? O problema é o seguinte: eu não conversei com ninguém ainda. Eu tenho muita gente na cabeça, mas eu não conversei porque eu não quero sentar na cadeira antes de ganhar às eleições", finalizou.

"Eu vou esquecer o processo eleitoral. Eu vou ser eleito para governar esse país por quatro anos. Quatro anos é curto para a gente fazer o que tem para fazer. Da minha parte é assim: eu quando perdia as eleições, eu voltava para casa para lamber as minhas feridas e esperar quatro anos. Eu espero, espero que o adversário, sabe, que eu acho que ele vai perder as eleições porque eu acho que vou ganhar. Eu acho que se ele perder, ele tem que ficar quieto, esperar e se preparar para disputar outra eleição, não ficar criando confusão no país". disse Lula durante entrevista ao ator Paulo Vieira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.