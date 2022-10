Ex-ministro da Saúde, Pazuello é eleito deputado federal pelo Rio

O general da reserva teve que prestar depoimento à CPI da Covid no Senado. E no relatório final da comissão foi solicitado seu indiciamento ao MP por ter cometido crimes contra humanidade, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação e outros crimes. Depois ele se tornou assessor especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) do Governo Federal, mas deixou o cargo em abril deste ano e se filiou ao PL para concorrer às eleições.

O ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, o general Eduardo Pazuello (PL-RJ) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, neste domingo (2), com mais de 205 mil votos.

