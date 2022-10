Em 4° lugar no primeiro turno, Ricardo Nicolau diz que não vai apoiar nem Braga, nem Wilson

Ele ainda completou dizendo que vai se dedicar, no momento, aos empreendimentos da família. "A política, por mais imperfeita que ela seja, ela ainda é uma ferramenta capaz de transformar a vida das pessoas. Mas, por agora, vou me dedicar à Samel e ao Pró-Saúde e estaremos sempre prontos para ajudar quando o Amazonas precisar, como sempre fizemos. Peço que Deus abençoe o nosso estado e cuide da nossa gente. Muito obrigado aos mais de 217 mil eleitores que acreditaram no nosso projeto. Um forte abraço", finalizou.

"Fizemos uma campanha limpa, ética e acima de tudo, independente. Não negociamos apoios e nem alianças com os caciques políticos. Fizemos questão de ter ao nosso lado aqueles que realmente quiseram trabalhar pelo Amazonas e pelas pessoas. Mostramos propostas e um novo jeito de governar, mas a maioria escolheu o jeito antigos dos mesmos de sempre que já se vão mais de 40 anos. Eu escolho continuar independente. Não apoiarei nenhum dos candidatos no segundo turno", disse Nicolau.

Manaus/AM - O ex-candidato do Solidariedade ao Governo do Amazonas, Ricardo Nicolau, que foi derrotado e ficou em quarto lugar nas urnas, declarou, nesta quinta-feira (6), que vai se manter independente e não vai apoiar nem Eduardo Braga (MDB), nem Wilson Lima (União Brasil) na disputa pelo segundo turno.

