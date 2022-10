E-Título deve ser feito até sábado; veja como usar o aplicativo

Manaus/AM - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta eleitores que ainda não tem a versão digital do título a se organizarem e evitarem baixar o aplicativo de última hora. O aplicativo e-Título pode substituir o título de eleitor e o documento com foto no segundo turno das eleições.

