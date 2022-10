Com mais de 3,5 milhões de votos, Ciro Gomes apoia Lula no segundo turno

Na ocasião, o candidato derrotado Ciro Gomes, que teve 3.599.287 votos, disse que concorda integralmente com a decisão do partido.

Manaus/AM - O PDT anunciou nesta terça-feira (4) apoio do partido à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no segundo turno das eleições para a Presidência da República.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.