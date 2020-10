Emissora promove segundo debate com candidatos a prefeito de Manaus

Manaus/AM - Oito candidatos à prefeitura de Manaus confirmaram presença em mais um debate da Band Amazonas, que ocorre no dia 12 de Novembro, quinta-feira, às 12h10 (ao vivo). A confirmação ocorreu no último dia 01 de outubro, durante o primeiro debate ao vivo na emissora.



Participam do debate, por ordem alfabética, os candidatos Alfredo Nascimento (PL), Amazonino Mendes (Podemos), Capitão Alberto Neto (Republicanos), Coronel Menezes (Patriota), David Almeida (Avante) José Ricardo (PT), Marcelo Amil (PCdoB), Romero Reis (Novo) e Ricardo Nicolau (PSD).



No último debate da emissora, a mediação ficará por conta do jornalista e editor-chefe do Band Cidade, Neto Cavalcante.



Um novo procedimento de desinfecção vai ser feito na estrutura da emissora no dia anterior ao programa. Além disso, os estúdios e as salas ficarão lacrados até a chegada dos candidatos. A presença de assessores será limitada a três por cada candidato.



A imprensa devidamente credenciada receberá, instantaneamente, todo material do evento da emissora de forma online. O distanciamento social será observado dentro do estúdio e os púlpitos contarão com frascos de álcool em gel. Os candidatos serão obrigados a ficar com a máscara durante o debate, só podendo retirá-la, caso queiram, na hora de responder às perguntas.



O segundo debate da corrida eleitoral manauara será transmitido na TV aberta para Manaus e 22 municípios do Amazonas, com transmissão simultânea nos canais digitais da emissora no Facebook e no YouTube @bandamazonas. O público também poderá acompanhar os bastidores do evento nos perfis da Band Amazonas no Twitter, Instagram e Facebook.



O debate terá cinco blocos com os candidatos, que vão discutir e apresentar propostas para os principais problemas da cidade. O primeiro e último blocos serão reservados para apresentação dos candidatos e considerações finais. Cada candidato terá dois minutos (cronometrados) no segundo, terceiro e quarto blocos para um duelo com o oponente. O cronômetro vai ser disparado pelos próprios candidatos por meio de dispositivo instalado no púlpito. Nesse tempo, eles podem falar de temas variados, fazer perguntas e responder questionamentos obedecendo as regras de não ofender a honra do debatente. O objetivo é dar maior dinamismo e deixar os candidatos mais à vontade, no controle total do próprio tempo.



Direito de resposta: em caso de ofensa moral e/ou pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador direito de resposta. O mediador submeterá a avaliação do pedido ao comitê formado por advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB-AM). Na hipótese de deferimento do direito de resposta, será concedido tempo até um minuto para o candidato ofendido.