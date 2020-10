Candidato Marcelo Amil propõe transformar edifício garagem em creches

Manaus/AM - Candidato pelo PCdoB à Prefeitura de Manaus, Marcelo Amil diz que sua candidatura tem origem em decisão do partido, incluindo a ex-senadora Vanessa Grazziotin e Eron Bezerra, que reconheceram a necessidade de lideranças mais jovens.

Ao justificar seu questionamento durante debate na TV Band, na noite de quinta-feira, sobre a Manaus da Ponta Negra e a do Jorge Teixeira, ele afirmou que há diferenças dolorosas na cidade, onde parte tem índice de desenvolvimento humano (IDH) da Noruega e outra região fica no nível da Bolívia.

O candidato comunista elegeu a área de saúde, educação e de transporte público, assim com a social, como prioridades em uma eventual gestão sua à frente da Prefeitura de Manaus. Neste último item - social - ele propôs a transformação do edifício Garagem, no Centro, em creches.

No quesito transporte público, o candidato do PCdoB afirmou que vai construir a primeira linha do veículo leve sobre trilhos (VLT) e colocar Manaus no século 21 com a implantação desse modal.

O candidato foi entrevistado, nesta sexta-feira, pela Rede Tiradentes.