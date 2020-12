MEC determina retorno das aulas presenciais em universidades federais

O Ministério da Educação (MEC) determinou a retomada das aulas presenciais em universidades federais em janeiro de 2021. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira (1).



De acordo com a portaria nº 1.030, as atividades devem obedecer as medidas de biosseguranças instituídas pelo órgão, e os recursos digitais de ensino à distância poderão ser utilizados para integralização de carga horária das atividades pedagógicas.



A mesma regra se aplica às unidades de ensino que tiveram as atividades presenciais suspensas por determinação governamental.



O MEC também atribui às instituições de ensino "a definição dos componentes curriculares que utilizarão os recursos educacionais digitais, a disponibilização de recursos aos alunos que permitam o acompanhamento das atividades letivas ofertadas e a realização de avaliações".



No caso de estágio ou práticas que exigem laboratórios especializados, "a aplicação da excepcionalidade de que trata o caput deve obedecer às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE", acrescenta a portaria.