Governo anuncia detalhes do 'Enem seriado'

Foram anunciados nesta terça-feira (15) novos detalhes sobre 'Enem seriado' (Exame Nacional do Ensino Médio).

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, afirmou em coletiva de imprensa que o aluno poderá fazer a prova do Saeb [Sistema de Avaliação da Educação Básica] na escola e concorrer a vagas de ensino superior no Brasil inteiro.

Segundo um site do sistema Globo, foi explicado em coletiva que o "Enem seriado" será possível após a reformulação do Saeb. Alunos farão novo Saeb a cada ano. No fim do ensino médio, serão somados os desempenhos dos últimos três anos, para compor a nota final a ser usada no processo seletivo.

A partir da pontuação final, ele chegará a uma nota que poderá ser usada no processo seletivo de universidades do país inteiro.

As notas poderão ser usadas no Prouni, Sisu e Fies.