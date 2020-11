Cursos virtuais gratuitos encerram inscrições nesta sexta-feira

Encerra nesta sexta-feira (13), o período de inscrições para os cursos de qualificação profissional, totalmente on-line e gratuitos, oferecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

As capacitações variam entre 25 e 50 horas/aula e preparam os atuais e futuros profissionais da educação básica para o uso de ferramentas on-line em sala de aula, tanto no retorno às atividades presenciais quanto dentro de novos ambientes virtuais.

Os cursos se iniciam em novembro de 2020 e possuem temática direcionada ao ensino virtual e à preparação de conteúdos de educação a distância. O primeiro explica “Como Preparar Videoaulas”, o segundo trata de “Mediação em EaD” e o terceiro tem como tema “Desenho Didático para Ensino On-line”.

Como preparar videoaulas

O curso se propõe a ensinar técnicas básicas para a produção de aulas em vídeo. Em 25 horas/aula são mostradas a importância do planejamento e da construção de um bom roteiro na criação de materiais audiovisuais específicos para a educação.

Mediação em EaD (Educação a Distância)

Essa capacitação tem carga horária de 30 horas e dá aos profissionais da educação básica o conhecimento sobre os aspectos que envolvem a tutoria na educação a distância, apresentando as competências e habilidades imprescindíveis para trabalhar em cursos mediados por tecnologias.

Desenho Didático para o Ensino On-line

Com duração de 50 horas, esse curso será instrumento valioso para qualificar os participantes no preparo do planejamento e mediação no uso de instrumentos avaliativos para a educação virtual.

Inscrições

Os professores da educação básica e estudantes de licenciatura podem se inscrever pelo link. Ao término dos cursos, a Capes e a UEMA fornecerão um certificado de participação.

Novos cursos em fevereiro de 2021

A partir de fevereiro de 2021, os professores da educação básica e estudantes de licenciatura terão oportunidade de frequentar outros dois cursos de qualificação gratuitos e on-line. São eles, “Multimeios em Educação” e “Psicologia na Educação”.

Cada um terá 60 horas/aula. As duas capacitações fazem parte da parceria entre a Capes e a UEMA e o período de inscrições, assim como todos os conteúdos, serão anunciados em breve.