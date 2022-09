Voos no País atingem níveis da pré-pandemia

A demanda de voos domésticos no Brasil em julho atingiu os níveis pré-pandêmicos, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, 7, pela Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês). O nível está 0,9% maior do que o registrado em julho de 2019.

Na comparação com julho do ano passado, a alta foi de 24,2%. Os voos domésticos brasileiros representam 1,9% do mercado global.

O aumento de voos internos no Brasil este ano está abaixo do registrado na Austrália (239,7%), no Japão (104%) e na Índia (97,8%), mas acima dos Estados Unidos (que tiveram elevação de apenas 0,7%) e da China, país no qual houve queda de 25,2%.

Na América Latina, o tráfego das companhias aéreas aumentou 59,2% em julho em relação ao mesmo mês de 2021. Em voos internacionais, o avanço anual foi de 119,4% na mesma base de comparação, bem abaixo do registrado na região Ásia-Pacífico (aumento de 528,8%), mas acima da África (84,8%).

Oferta global

A oferta global de voos foi 23,6% abaixo de julho pré-covid, em 2019. Em relação ao mesmo mês de 2021, houve crescimento de 37,3%. "O desempenho de julho continuou forte, com alguns mercados se aproximando dos níveis pré-covid, mesmo com restrições em partes do mundo que não estavam preparadas para a velocidade com que as pessoas voltaram a viajar", disse o diretor-geral da Iata, Willie Walsh.

Globalmente, as reservas indicam tendência de alta em voos domésticos, diz Walsh. Já as reservas internacionais perderam impulso diante de dados sazonais, como o fim do verão no Hemisfério Norte.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.