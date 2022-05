Volkswagen dá férias coletivas por falta de semicondutores

Uma fabricante de veículos elétricos avisou em 14 de abril que as montadoras chinesas poderão ter que interromper a produção em maio se as paralisações persistirem na área de Xangai.

O surto recente de Covid-19 na China continua afetando as cadeias de produção. Diversas linhas de fabricação de semicondutores e automóveis foram forçadas a suspender ou reduzir a produção em Xangai e nas regiões vizinhas por causa de controles do vírus e da falta de suprimentos.

A fábrica no ABC paulista havia voltado a operar em dois turnos em março, após ter tido as atividades reduzidas principalmente pela falta de semicondutores.

De acordo com a entidade, a Volks conta com cerca de 8.200 trabalhadores, sendo 4.500 na produção. Atualmente a fábrica produz 800 veículos por dia.

"Não foi diferente do que está acontecendo em outras fábricas do país. Tem demanda de produção, porém com a escassez de peças a fábrica não consegue atender o consumidor final. Estamos na expectativa da retomada o mais breve possível", diz.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Volkswagen vai dar férias coletivas de 20 dias para os trabalhadores da produção na planta de São Bernardo do Campo, no ABC, em função da falta de componentes. Os metalúrgicos ficarão fora da fábrica de 9 a 28 de maio.

