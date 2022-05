Guedes diz que reforma administrativa resolveria aumento das polícias

"Ontem foi acertado mais 625 vagas para cada força. Foi o que deu para fazer com o PLN 1 [projeto que abriu crédito para gastos com pessoal]. Os demais, vai ter outra oportunidade [para chamar] talvez este ano acabando eleições", afirmou em frente ao Palácio da Alvorada. A declaração foi divulgada por uma página bolsonarista no YouTube.

Segundo interlocutores do ministro da Economia, Paulo Guedes, a preferência dele era por ter feito a reestruturação na esteira da reforma administrativa, que acabou travada pelo Congresso Nacional. Caso tivesse sido analisada, poderia atender parte das demandas das policiais, mas equilibrando com o corte de algumas despesas.

