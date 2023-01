Veja quem recebe o Auxílio Brasil de R$ 600 nesta semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo paga nesta semana mais uma rodada do Auxílio Brasil de janeiro. O calendário de pagamentos de 2023 teve início no último dia 18 e segue até o dia 31 de janeiro, com interrupções nos finais de semana. Os depósitos dos valores são feitos de maneira escalonada, de acordo com o número do benefício.

O auxílio de quem tem NIS final 4 está liberado desde o último sábado (21), segundo a Caixa. O banco informa que as parcelas do Auxílio Brasil com início nas segundas-feiras ficam disponíveis para movimentação a partir do sábado anterior. Essa antecipação já vem sendo aplicada em outros meses.

No país, 21,9 milhões de famílias receberão o benefício neste mês, no valor total de R$ 13,38 bilhões, em 5.570 municípios. O valor médio recebido por família é de R$ 614,21, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

RECADASTRAMENTO VAI AVALIAR FAMÍLIAS QUE NÃO SE ENCAIXAM NAS REGRAS

O governo já informou que fará a reanálise de famílias do Cadastro Único que recebem o benefício.

Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, das 10 milhões de famílias com indício de desatualização no cadastro ou irregularidade, 2,5 milhões têm um indicativo mais forte de não se encaixarem nas regras.

O presidente Lula ainda não fez o lançamento oficial do novo Bolsa Família, mas evitou usar o nome Auxílio Brasil, marca do governo Bolsonaro, ao divulgar o início do calendário de pagamentos do auxílio de 2023. A intenção do governo é reformular o Bolsa Família até março, já com o novo desenho e com o pagamento dos R$ 150 a mais por criança de zero a seis anos.

COMO CONSULTAR O VALOR DO AUXÍLIO BRASIL PELO CAIXA TEM

Acesse o Caixa Tem no seu celular

Informe CPF e senha de acesso

Clique em "Não sou um robô"

Selecione as imagens solicitadas e vá em "Verificar"

Clique em "Continuar"

Na página inicial, em cima, logo abaixo do seu nome, vá em "Mostrar saldo"

Clique na seta abaixo para que apareça o detalhamento dos valores

Se houver parcela do consignado (empréstimo com desconto direto no benefício), o valor será informado

COMO RECEBER

O valor pode ser sacado, com o Cartão do Cidadão, na agência da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas. O dinheiro também pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem tiver dúvidas ou não conseguir resgatar o benefício pode pedir ajuda nos três canais de atendimento oficiais:

Telefone 121, do Ministério da Cidadania é a central para denúncias. Telefone 111 é o canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, e traz informações sobre o cartão e o saque do benefício Também é possível acompanhar as principais informações sobre o benefício pelo aplicativo oficial do Auxílio Brasil, da Caixa, disponível para download gratuito nas lojas virtuais.