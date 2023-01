Safra entra com liminar contra decisão da Justiça que beneficiou Americanas

O UOL apurou que a Americanas (AMER3) passaram de um valor de mercado de R$ 10,83 bilhões no dia 11 de janeiro, antes da divulgação da crise, para apenas R$ 641 milhões, segundo o fechamento do dia 20 da Bolsa de Valores.

No sábado (21), o TJ-RJ negou o pedido do Banco Safra para suspender a devolução de recursos da Americanas retidos.

SALVADOR, BA (UOL-FOLHAPRESS) - O Banco Safra entrou nesta segunda-feira (23) com um pedido de liminar junto ao TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) para ajuizar reclamação contra a decisão do juiz Paulo Assed Estefan, que aceitou o pedido de recuperação judicial da Americanas na última quinta-feira (19) e determinou a devolução de recursos bloqueados por bancos credores a varejistas.

