Veja lista de obras do Novo PAC na cidade de São Paulo

- Construção de 54 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, sendo 18 de cada uma das três faixas do programa

O Novo PAC é uma das principais vitrines do governo Lula 3 e terá nove eixos: defesa, transportes, infraestrutura urbana, água para todos, saúde, educação, inclusão digital e conectividade, transição e segurança energética e infraestrutura social. O PAC, porém, terá início com a execução de obras que estão paradas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo federal lança nesta sexta-feira (11) o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que prevê R$ 1,7 trilhão em investimentos divididos em R$ 612 bilhões do setor privado, R$ 371 bilhões do Orçamento Geral da União, R$ 362 bilhões em financiamentos e R$ 343 bilhões de empresas estatais, tendo como carro-chefe projetos da Petrobras.

