Ministro e presidente da Petrobras trocam afagos após rusgas

Silveira já fez críticas à Petrobras, defendendo uma maior oferta de gás para a indústria nacional. A estatal, porém, argumenta que o Brasil não tem tanto gás disponível e que a produção no pré-sal é mais cara do que em outros países.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após divergências sobre a política de gás natural no país, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, trocaram afagos nesta sexta (11) durante a cerimônia de lançamento do Novo PAC no Rio de Janeiro.

