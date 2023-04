Veja horário de funcionamento dos bancos na Semana Santa

Para saber qual agência estará funcionando, entre em contato com a central de atendimento do seu banco.

O cliente pode acessar sua conta-corrente ou poupança por meio de aplicativos de celular do seu banco e pelo internet banking , com segurança, para realizar diversos serviços, entre ele:

- O Procon-SP recomenda que o cliente entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da empresa ou do banco para obter informações sobre o pagamento das contas, se tiver alguma dúvida

- Os clientes devem quitar suas contas bancárias de acordo com as datas contratuais ou regras legais

Segundo a Febraban, normalmente esses pagamentos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais, mas a sugestão é fazer a conferência da data da quitação do tributo. Se não houve a mudança por parte da instituição, a dica é antecipar a quitação, se possível, para não pagar encargos.

Contas de consumo, como água, luz, energia elétrica e telefone, entre outras, que vencerem no dia do feriado, poderão ser pagas no próximo dia útil, sem que haja nenhum acréscimo de juros e multas. A mesma regra vale para os carnês de pagamento.

O consumidor, no entanto, precisa ficar atendo ao pagamento das contas. Em geral, os boletos têm a data de vencimento prorrogada, mas o ideal é confirmar o dia do exato de quitação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.