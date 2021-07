Varejo prevê trimestre mais fraco do que em 2020

Já no varejo ampliado, que envolve também as atividades “veículos, motocicletas, partes e peças" e “material de construção”, a expectativa é de alta em relação ao mesmo período do ano anterior nos meses de julho (4,70%) e agosto (2,06%), enquanto que, em setembro, espera-se uma queda de 0,18%.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trimestre que começou neste mês de julho deve ser mais fraco para o setor varejista do que o mesmo período do ano passado, segundo projeção de executivos da área.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.