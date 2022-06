Varejistas aumentam frota de tuk-tuk e bicicleta para pequenas entregas

De acordo com Ana Luiza Herzog, gerente corporativa de reputação e sustentabilidade do Magalu, ainda não há previsão de quando o projeto estará nas ruas.

O Magazine Luiza, que no ano passado adotou os VUCs, veículos urbanos de carga elétricos, nas suas operações, começou a testar também entregas com tuk-tuks e bicicletas elétricas.

O projeto-piloto, inicialmente implantado com seis veículos na zona Sul e no centro de São Paulo (SP), faz parte do plano de implementar a iniciativa gradativamente e deve ser expandido para todo o país.

A Via, dona de Casas Bahia, Ponto e Extra.com.br, vai incrementar com tuk-tuks elétricos sua rede de veículos para a entrega de mercadorias leves na chamada última milha.

