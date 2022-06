Bolsonaro falará sobre Pix e Auxílio Brasil nas próximas inserções de TV

A gravação acaba com uma frase do chefe do Executivo em tom de campanha. "Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração seremos uma grande nação", diz.

Na peça que já foi ao ar, Bolsonaro aposta no discurso conservador e diz aos jovens que os pais às vezes parecem "chatos" porque dizem a verdade, mas que é necessário confiar no que falam.

