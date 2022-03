Vale divulga novos números de indenizações por tragédia em Brumadinho

"Todos os empregados, próprios ou terceirizados, mortos no rompimento da B1, já tiveram ao menos um familiar com acordo firmado", diz a empresa.

Segundo a mineradora, houve acordo com cerca de 13 mil pessoas impactadas pelo rompimento da estrutura e pelas remoções que a empresa teve de fazer devido ao aumento do nível de emergência.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Vale divulga novo levantamento sobre as indenizações pagas até agora a quem sofreu os impactos da tragédia que deixou 270 mortos por causa do rompimento da barragem B1, em Brumadinho (MG), em 2019.

