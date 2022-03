Indústria de alimentos para pet calcula aumento nos preços

"A indústria começou 2022 para recuperar as margens de lucro. Janeiro continuou em crescimento, com alta de 6,5%, e fevereiro seguiu na mesma linha. Mas, diante do conflito na Ucrânia, estamos preocupados que a matéria-prima tenha aumento igual ao da pandemia", afirma o presidente-executivo da Abinpet, José Edson Galvão de França.

