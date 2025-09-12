Usuários reclamam de instabilidade do 5G da Vivo nesta sexta (12)





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clientes da Vivo reclamaram nesta sexta-feira (12) da instabilidade do sinal de 5G, principalmente na cidade de São Paulo. Os relatos são problemas na conexão com a internet móvel, fixa e falta de sinal.

No site Downdetector, que monitora páginas que ficam fora do ar, houve um pico de reclamações por volta das 12h e das 17h, com cerca de 398 e 250 comentários, respectivamente. Usuários também reclamaram no início desta semana sobre a instabilidade do sinal de 5G no país.

Em comunicado, a Vivo disse que, devido a uma instabilidade sistêmica de rede, alguns clientes podem ter constatado intermitência na conexão móvel. A operadora afirmou que a questão foi resolvida e a rede está normalizada.