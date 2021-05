Unilever e funcionários revertem festa da firma em doação de macarrão

Segundo levantamento da companhia em uma consulta com os funcionários sobre a proposta de reverter a verba do evento de confraternização de fim de ano para o esforço de combate à fome na pandemia, 99% dos trabalhadores aprovaram.

A partir deste final de semana do Dia das Mães, a empresa começou a distribuir mais de 800 mil pacotes de macarrão Knorr, em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Ceará e Pernambuco por meio das organizações Cufa (Central Única das Favelas) e Amigos do Bem.

