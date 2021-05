Empresa americana mira artistas e clubes de futebol brasileiro para expandir nova tecnologia NFT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em expansão na pandemia, o mercado de arte digital no Brasil começa a atrair a atenção de empresas estrangeiras. A nova categoria de arte, que inclui ilustrações, vídeos, animações e músicas associados à tecnologia blockchain, tem suas obras vendidas com um certificado de autenticidade digital, o NFT, ou token não fungível, em inglês.

A plataforma americana The Break0uts começou neste ano a desenvolver lojas virtuais, com pagamento em dólar, para artistas atrelando as produções ao NFT. Segundo Dario Bordokan, brasileiro que mora nos EUA e é sócio da empresa, até o fim do mês, a plataforma deve lançar um marketplace para integrar as obras de diferentes autores.

A empresa diz que também iniciou negociações com artistas e clubes de futebol brasileiros porque aposta no potencial do mercado de arte digital por aqui. Nesta semana, por exemplo, o Atlético Mineiro anunciou que vai entrar no mercado de NFTs com ilustrações inéditas de jogadores feitas pelo artista Pedro Nuin.