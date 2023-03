Twitter sofre pane que inabilita links externos e publicação de fotos e vídeos

O pico de instabilidade foi registrado no Downdetector às 14h06, com 846 queixas.

"Neste momento, algumas partes do Twitter podem não estar funcionando como se espera", havia publicado a plataforma às 14h19. De acordo com a companhia, os problemas registrados nesta segunda eram "consequências indesejadas" de uma atualização da plataforma.

