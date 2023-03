Carrefour abre vaga de emprego para trabalhadores resgatados em colheita de uva no Sul

Segundo a empresa no grupo que retornou a Lauro de Freitas há pessoas com experiência em supermercados.

Eles receberão oferta de emprego com carteira assinada em lojas do Grupo Carrefour na cidade, onde a companhia tem duas unidades da bandeira Atacadão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grupo Carrefour decidiu contratar alguns dos trabalhadores que foram resgatados no Rio Grande do Sul em situação análoga à escravidão. Segundo a empresa, serão dez vagas e a contratação vai acontecer por meio de um acordo já assinado com a Prefeitura de Lauro de Freitas, município da Bahia que recebeu de volta uma parte dos trabalhadores resgatados.

