Twitter fica fora do ar na tarde desta sexta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O site Downdetector registrou um pico de reclamações de usuários do Twitter no meio da tarde desta sexta-feira (11).

Usuários registraram queixas em relação a atualização das mensagens da rede social, e jornais internacionais também noticiaram a queda da plataforma.

Praticamente zerado até as 14h, o número de reclamações passou de 3.000 perto das 15h, quando começou a cair rapidamente. Às 15h15, o volume de notificações já era menor que 100.

Quando começou a estabilizar novamente, a rede social foi palco de piadas dos usuários.

Recentemente, outras plataformas sofreram com instabilidade. A maior delas foi em outubro do ano passado, quando Facebook, WhatsApp e Instagram, plataformas da empresa Meta, ficaram mais de sete horas fora do ar em diversas partes do mundo. Foi um dos maiores apagões globais da história do serviço.

Na época, a principal hipótese levantadas para a falha no serviço foi um problema no DNS (Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínio). A sigla denomina um sistema que registra os nomes do site e os seus endereços IP —que são um número identificador.

O DNS funciona como uma espécie de lista telefônica da internet. Quando uma pessoa digita o site que deseja acessar (como "www.facebook.com"), é esse serviço que diz onde estão (o IP) as informações da rede social.

Procurado, o Twitter ainda não se manifestou sobre a queda do serviço.