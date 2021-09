TikTok lança marketplace para empresas patrocinarem criadores

Nesta segunda, a rede divulgou que alcançou a marca de 1 bilhão de usuários ativos por mês no mundo em meados do ano --um crescimento de 45% desde julho de 2020.

Em seu anúncio, a empresa afirmou que as marcas se tornaram "uma parte divertida" da experiência do TikTok. Também diz que a comunidade dos usuários gosta de se envolver com as marcas que ama.

