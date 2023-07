Threads anuncia cinco novidades após perder engajamento

O engajamento do Threads, entretanto, começou a apresentar sinais de queda já na segunda semana no ar, segundo dados das consultorias Sensor Tower e Similarweb.

O Threads veio ao ar sem recursos básicos do Twitter, como a opção de feed cronológico, tradução de posts e busca por publicações ou palavras -o que ainda não está disponível. Na nova rede do Instagram, é possível procurar apenas por contas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor do Instagram, Adam Mosseri, anunciou o lançamento de um feed cronológico no Threads e de traduções automáticas de publicações, após reclamações de usuários. Os recursos começam a estar disponíveis a partir desta terça-feira (25).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.