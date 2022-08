TC anuncia reposicionamento de marca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O TC (Traders Club) anuncia nesta terça (23) um reposicionamento da marca. Além de reformular a identidade visual, vai lançar o TC Empresas, divisão para o público B2B, o segmento entre empresas.

Segundo o TC, a ideia é reunir todas as ferramentas e produtos da companhia em um único espaço, com uma plataforma mais objetiva, além da separação para investidores pessoa física e para as empresas.

O processo de repaginação acontece na esteira de uma disputa com a Empiricus envolvendo um vídeo anônimo com acusações protagonizado por uma mulher maquiada de palhaço, distribuído pelas redes sociais neste ano. Segundo o TC, a concorrente está por trás do material. A Empiricus nega.