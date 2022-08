Eve, da Embraer, inicia testes com aeronave elétrica em setembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Eve, divisão da Embraer para aeronaves elétricas, inicia em setembro a primeira simulação da mobilidade aérea urbana (UAM, na sigla em inglês), em Chicago, nos Estados Unidos.

O voo será feito com um modelo de helicóptero da empresa Blade Air Mobility, mas servirá como teste para eVTOL, a aeronave de pouso e decolagem vertical da Embraer também conhecida como carro voador.

Serão três semanas de testes, iniciando estudos em solo no dia 12 de setembro e voos com passageiros no dia 14. Nesta primeira fase, a intenção é criar em Chicago uma rede de conexões em infraestrutura usando as aeronaves elétricas. Os dados serão enviados à prefeitura após os testes.

O local de testes será o Veltiport Chicago, heliporto no centro da cidade que foi desenhado para receber o eVTOL. As aeronaves vão transportar os passageiros entre dois helipontos na cidade, o de Schaumburg e o Tinley Park.

Esses voos foram colocados à venda no site da Blade por US$ 150 e devem durar em torno de 15 minutos.

Segundo a companhia, a simulação engloba um consórcio de parceiros além da Blade, com empresas como Republic Airways, Halo Aviation, Vertiport Chicago, Village of Tinley Park, Village of Schaumburg, Acciona, SkyWest e Speedbird Aero.