STF libera transporte interestadual rodoviário sem licitação

O tribunal estabeleceu que o governo federal e a agência reguladora ANTT ficarão responsáveis por determinar critérios para as empresas atuarem no setor, como capital social mínimo, requisitos de acessibilidade, segurança, e outros.

O modelo de autorização da atividade sem licitação era praticado desde 2014. Em 2019, Bolsonaro editou normas que flexibilizaram ainda mais a abertura de mercado. Porém, as empresas que já atuavam no mercado reclamaram.

