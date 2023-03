Anvisa suspende venda de produtos em estoque da Fugini por falha de higiene

"Todos os produtos Fugini que se encontram para consumo nas casas, à venda nos mercados ou estocados nos centros de distribuição, seguem seguros e disponíveis para os consumidores. Sempre cumprimos com todas as obrigações", disse a Fugini na nota desta quarta.

A Fugini afirma que não há lotes com recall e a "comercialização e consumo dos produtos seguem normalmente, nos pontos de vendas do varejo".

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de todos os produtos que estão no estoque da Fugini. A resolução da agência foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) na segunda-feira (27).

