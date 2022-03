Setor de serviços fica abaixo das expectativas e recua 0,1% em janeiro

Tanto a produção das fábricas quanto o comércio varejista continuam abaixo do patamar pré-pandemia. Ou seja, ainda não recuperaram todas as perdas registradas na crise sanitária.

Antes de divulgar o desempenho de serviços, o IBGE apresentou outros dois indicadores setoriais de janeiro de 2021. A produção industrial caiu 2,4% frente a dezembro, enquanto as vendas do varejo avançaram 0,8%.

O setor de serviços se encontra 7% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e permanece no maior patamar desde agosto de 2015.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O volume do setor de serviços recuou 0,1% em janeiro, frente a dezembro, informou nesta quarta-feira (16) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A retração vem após o segmento acumular um ganho de 4,7% nos dois últimos meses do ano passado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.