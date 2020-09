Serviços do Google apresentam instabilidade temporária em vários países

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Usuários do Google em diversos países relataram na noite desta quinta-feira (24) instabilidade nos serviços da empresa, como Gmail, YouTube e Google Drive.

Os problemas relatados incluem lentidão e erro ao carregar as páginas. No início da madrugada desta quinta-feira (25), os serviços pareciam estar funcionando normalmente.

O site Downdetector.com registrou relatos de instabilidade por usuários do Google em vários países, incluídos Estados Unidos, Japão, Austrália e Peru, bem como no Brasil.

O jornal americano The New York Times disse que o Google está investigando as causas da instabilidade e descarta a possibilidade de ter sido alvo de um ciberataque.

A reportagem entrou em contato com o Google, mas não obteve resposta.