Congelamento salarial de servidor libera R$ 500 mi em progressões por ano

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma brecha na lei aprovada pelo Congresso para congelar salários de servidores públicos até o fim de 2021 permite que progressões de carreira continuem sendo concedidas normalmente.

Somente no funcionalismo do Executivo federal, esses benefícios geram um custo adicional de R$ 500 milhões ao ano.

Além do bloqueio de reajustes, a equipe do ministro Paulo Guedes (Economia) tentou impedir temporariamente as promoções automáticas.

Mas a proposta foi derrubada no Senado por pressão de parlamentares da oposição, do centro e de aliados do presidente Jair Bolsonaro.

A Câmara também chegou a discutir o assunto, mas, por resistência política, os servidores foram poupados nesse ponto da medida.

Técnicos do time de Guedes queriam que o funcionalismo também desse uma parcela de contribuição na crise provocada pelo coronavírus, que gerou perdas salariais e fechou vagas na iniciativa privada.

Após debate com o Congresso, ficaram proibidos os reajustes de remuneração, mas não as progressões automáticas.

Isso significa que, mesmo durante a pandemia, o governo seguirá liberando que servidores avancem degraus na carreira, assim como a promoção em massa na AGU (Advocacia-Geral da União).

O órgão chegou a colocar 92% da categoria de procuradores federais no topo da carreira, com salários de R$ 27.303. Foram promovidos 606 procuradores de uma só vez.

Após repercussão negativa, a AGU anunciou que decidiu suspender a medida (leia na pág. A19), embora argumente que tudo foi feito conforme orientação da lei.

O Ministério Público junto ao TCU (Tribunal de Contas da União) também pediu que o órgão de controle barrasse as promoções concedidas na AGU.

Na representação, o subprocurador-geral, Lucas Rocha Furtado, argumenta que, ao contrário do entendimento da equipe econômica, a lei sancionada em maio também impede esses tipos de ascensão nas carreiras, pois o texto veda a concessão de qualquer tipo de vantagem ou aumento até o fim do próximo ano.

"Progressão funcional implica adequação da remuneração", afirmou Furtado.

Em maio, entrou em vigor um pacote de socorro financeiro a estados e municípios durante a pandemia. Guedes queria, como contrapartida, medidas de controle das despesas com funcionalismo.

Alinhado com a equipe econômica, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), apresentou uma versão que ainda restringia as progressões e promoções até o fim de 2021. Militares também seriam atingidos.

A proposta desagradou a partidos. Alcolumbre, então, preservou os avanços nas carreiras e manteve apenas a proibição de reajustes salariais.

O custo anual de R$ 500 milhões diz respeito às progressões automáticas por tempo de serviço e promoções por mérito, como no caso de cursos de capacitação. O governo não detalhou esse gasto por tipo de benefício.

O número mostra apenas uma fatia do custo total, já que as progressões também são comuns no Judiciário e no Legislativo, bem como nos estados e nos municípios.

O secretário especial adjunto de Gestão do Ministério da Economia, Gleisson Rubin, afirmou à reportagem que, considerando a regra vigente, o governo não pode simplesmente parar de fazer esses pagamentos adicionais. "A legislação hoje permite, essa é a constatação", disse.

A PEC (proposta de emenda à Constituição) da reforma administrativa, apresentada ao Congresso neste mês, proíbe progressões automáticas, como as gratificações por tempo de serviço.

Segundo Rubin, o objetivo da reforma é promover mudanças mais profundas na estrutura do serviço público, já que medidas como a proibição de reajustes são ações paliativas.

"A vantagem do congelamento de salários é que os efeitos vêm no curto prazo, é uma resposta rápida. A desvantagem é que isso não mexe em questões estruturais. A PEC foi encaminhada para tentar dar resposta a questões estruturais", disse.

O texto também veda a liberação de licença-prêmio, férias superiores a 30 dias e reajustes salariais retroativos.

O efeito da medida, no entanto, não será sentido a curto prazo. Os atuais servidores continuarão com direito a receber penduricalhos e promoções automáticas mesmo se a proposta for aprovada.

As novas regras só terão efeito para pessoas que passarem em concurso ou forem contratadas após a promulgação da PEC, que ainda tem longo percurso no Congresso.

A decisão de poupar os atuais servidores foi tomada para reduzir as pressões sobre o Congresso e facilitar a aprovação. Como resultado, o governo pode levar décadas para efetivamente conseguir extinguir benefícios considerados distorcivos.