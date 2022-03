Russos anunciam lanches do McDonald's online após fechamento da rede, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Russos estariam tentando vender lanches do McDonald's online e por preços inflados, após a rede de restaurantes de fast food encerrar suas operações no país.

Segundo o site Business Insider, itens como um Big Mac são encontrados por US$ 36 (R$ 185) em sites de anúncios como o Avito, popular na Rússia.

O preço normal do lanche, antes do fechamento da rede, era de 135 rublos, ou US$ 1 (pouco mais de R$ 5), de acordo com o Índice Big Mac da revista The Economist

Na sua busca, o Business Insider ainda encontrou uma sacola de papel do McDonald's sendo vendida a US$ 373 (R$ 1.926) e um copo, por US$ 74 (R$ 382).

A rede de fast food encerrou suas operações na Rússia após o país de Vladimir Putin invadir a Ucrânia.