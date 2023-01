Rita Serrano é nomeada presidente da Caixa

Natural de Santo André (SP), ela é graduada em estudos sociais e história, com mestrado em administração pela Universidade de São Caetano do Sul.

No último pleito para o conselho, em 2022, Serrano foi reeleita em primeiro turno para o terceiro mandato, com 91% dos votos válidos, concorrendo com mais de 30 candidatos.

A escolha por Serrano foi divulgada no dia 30 de dezembro de 2022 pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Maria Rita Serrano foi nomeada oficialmente como nova presidente da Caixa Econômica Federal. A confirmação veio em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) nesta segunda-feira (9), que trouxe, ainda, a exoneração de Daniella Marques do cargo.

