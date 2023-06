Revelações de CEO das Americanas aumentam pressão por convocação de auditorias e acionistas

De acordo com Pereira, houve uma fraude de resultados na companhia, com a antiga diretoria utilizando mecanismos contábeis para criar lucros artificiais na empresa. A fraude pode beirar os R$ 50 bilhões.

Um relatório apresentado pelas Americanas na manhã de terça antes do depoimento do CEO da companhia na CPI tratou o caso como fraude pela primeira vez. Antes disso, o termo utilizado era inconsistência contábil.

Os parlamentares membros da CPI não se convenceram com as palavras de Pereira e manifestaram a vontade de convocarem os acionistas das empresas.

Pereira ponderou que seria necessário aprofundar mais a questão para entender se houve um conluio ou não entre as auditorias e as Americanas, mas classificou os diálogos como um "ponto de atenção".

Em depoimento nessa terça-feira (13) à CPI, Pereira apresentou indícios de que as duas auditorias se comunicavam com a diretoria das Americanas para suavizar termos em seu relatório e dificultar a descoberta das fraudes por observadores externos.

Já há requerimentos aprovados para convocar representantes das auditorias e também de ex-diretores das Americanas. Nomes desses dois grupos podem depor já a partir da semana que vem, mas o martelo com as datas será batido na tarde desta quarta.

As convocações estão previstas no plano de trabalho da CPI das Americanas e já há requerimentos que tratam disso. Uma sessão administrativa será realizada pelos integrantes da comissão na tarde desta quarta (14) para definir os próximos passos.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - As revelações do CEO da Americanas, Leonardo Coelho Pereira, aumentou a pressão para que a CPI da Câmara dos Deputados que investiga a fraude na companhia convoque o trio de acionistas de referência da empresa -os empresários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira- e representantes das auditorias KPMG e PwC.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.