Veja os 31 modelos que entraram no pacote de carro popular e os descontos de cada um

As nove empresas pediram inicialmente o máximo de recursos permitidos no momento de adesão ao plano, ou seja, R$ 10 milhões, enquanto seis delas (Volks, Hyundai, GM, Fiat, Peugeot e Renault) já pediram crédito adicional de mais R$ 10 milhões.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Nove montadoras aderiram ao programa que busca reduzir o preço dos carros, lançado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início deste mês. Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot estão colocando 233 versões de 31 modelos à disposição dos consumidores para compra com desconto. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a lista é dinâmica e outros modelos podem ser incluídos a qualquer momento.

