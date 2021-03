Representante de restaurantes pede que Doria tome medidas adotadas por governadores petistas

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou neste mês uma série de medidas para os bares e restaurantes, como isenção de conta de água e IPVA, além do pagamento de um auxílio emergencial de duas parcelas de R$ 500 aos funcionários que perderam o emprego.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O anúncio de redução do ICMS de leite e carne feito pelo governador de São Paulo, João Doria, nesta quarta (17), é só um recuo e não resolve o problema dos restaurantes". A afirmação é do presidente da ANR (associação do setor), Cristiano Melles, que vem pedindo medidas ao governo do tucano para injetar recursos diretamente nos estabelecimentos.

