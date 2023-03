Relógio devolvido por Bolsonaro custa R$ 800 mil, é moldado em ouro e tem pulseira de jacaré

Mas esse Chopard vai muito além da reunião de matérias-primas consideradas nobres. O movimento turbilhão utilizado no relógio é o ápice do segmento.

As minas ficam na América do Sul, mas a empresa não disse em quais países.

Apresentado em 2014 e com apenas 25 unidades produzidas, o Chopard L.U.C Tourbillon Qualité Fleurier tem caixa moldada em ouro de origem controlada. A empresa garante que o processo de extração do metal foi feito de forma artesanal por trabalhadores regularizados, sem exploração da mão de obra.

