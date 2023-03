Americanas suspende operações de app de delivery em alguns destinos

"A integração já era prevista como roll out do negócio desde a aquisição inicial e visa otimizar as operações e concentrar esforços em uma única marca", afirma a companhia em nota.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dias depois da apresentação de seu plano de recuperação judicial no início desta semana, a Americanas começou a comunicar seus parceiros de entrega que vai suspender as operações da Americanas Delivery em algumas localidades a partir de quarta-feira (29).

