Rede de fast-fashion irlandesa Primark promete roupa mais durável

A rede se comprometeu a produzir peças com maior durabilidade até 2025. E até 2030, todas as suas roupas devem ser feitas de materiais reciclados ou sustentáveis. Hoje, apenas cerca de 25% das peças da Primark têm essa composição.

A partir de 2022 começa uma transição para que todas as camisetas básicas masculinas, femininas e infantis sejam feitas com algodão de origem sustentável.

