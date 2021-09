Fiesp cria conselho feminino com Luiza Brunet e presidente da P&G

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fiesp acaba de criar um conselho superior feminino formado por empresárias como a hoteleira Chieko Aoki e Cristiana Arcangeli, que foi jurada do reality show de empreendedorismo Shark Tank.

Também há nomes como a médica Albertina Duarte, que coordenou as políticas para mulheres no estado de São Paulo, e a modelo Luiza Brunet, que abraçou a causa do combate à violência doméstica depois de acusar o ex-companheiro, o empresário Lírio Parisotto, de agredi-la em 2016.

Com 43 mulheres, o conselho será presidido por Marta Livia Suplicy, do movimento Virada Feminina, e tem como vice Juliana Duarte, presidente da Procter & Gamble no Brasil.

Luiza Eluf, Sonia Hess, Ana Paula Bogus e Margareth Goldenberg também participam.

A primeira reunião está marcada para sexta-feira (17).

Com o feminino, a Fiesp passa a ter 15 conselhos que se reúnem mensalmente para tratar de temas setoriais.