Receita deposita dinheiro do 3º lote do IR 2021 nesta sexta (30)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal deposita, nesta sexta-feira (30), o dinheiro do terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2021. O dinheiro será pago a 5,068 milhões de contribuintes que têm direito aos valores. Do total, 4,9 milhões entregaram o IR até 18 de maio. O restante faz parte do público prioritário ou de lotes residuais de anos anteriores.

Para saber se terá o dinheiro, o cidadão pode fazer a consulta no site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal). O dinheiro será depositado na conta informada pelo contribuinte ao entregar a declaração do Imposto de Renda.

Quem, por algum motivo, teve a conta cancelada ou bloqueada, é possível receber a grana no Banco do Brasil. O dinheiro da restituição ficará disponível por até um ano na instituição. Neste caso, é preciso agendar o crédito no Portal BB, no endereço https://www.bb.com.br/irpf.

Também dá para fazer o agendamento ligando para a central de relacionamento do Banco do Brasil por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

​Quem comete erros na hora de declarar o imposto pode cair na malha fina. Com isso, não recebe a restituição enquanto não corrigir a pendência. Já os contribuintes que enviaram uma declaração retificadora vão para o fim da fila de restituição.

A melhor forma de saber se está tudo em ordem com a declaração do IR e garantir o pagamento da restituição ainda neste ano é acompanhar a documento por meio do Portal e-CAC, que é o centro virtual de atendimento da Receita.

Para isso, o contribuinte deve ter uma senha de acesso. A senha é gerada ao informar o número dos recibos de declarações de 2020 e 2021. Caso esteja declarando pela primeira vez, o código é gerado com apenas o recibo deste ano. Também dá para acessar o e-CAC com a senha do portal gov.br.

No e-CAC, a consulta é feita em "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)", do lado esquerdo da tela, acima. Na próxima página, bem acima, aparecerá os anos de entrega de declaração. A de 2021 é a primeira da esquerda. Clique sobre ela para ver as informações.

Se estiver tudo certo com seu IR, o campo de 2021 estará verde. Quando a declaração já foi processada e está tudo correto com o documento, ele segue para o status "Em Fila de Restituição". Isso significa que o dinheiro será pago em breve, nos próximos dois lotes.

A declaração do IR 2021 que aguarda a liberação de recursos para pagamento da restituição seguirá o cronograma de lotes, que é pago conforme a data de transmissão da declaração, respeitadas as prioridades definidas em lei (idosos, portadores de doença grave ou deficiência física ou mental e professores).

A qualquer momento, no entanto, a declaração em fila de restituição pode retornar para análise da Receita. Por isso, é indicado manter a documentação que comprove ganhos e gastos por até cinco anos. Clique aqui para conferir tudo o que dá restituição.